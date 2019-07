Aufenthalt im Europa-Park Camp Resort gewinnen

Ob Island, Frankreich oder Griechenland - 15 europäische Themenbereiche mit landestypischer Architektur, Gastronomie und Vegetation vermitteln Urlaubsflair. Im Herzen des Dreiländerecks begeistert der Europa-Park mit über 100 Attraktionen und Shows.

Auch im Sommer bietet der weltweit beste Freizeitpark eine Vielzahl an Highlights. Adrenalinfans kommen in den 13 verschiedenen Achterbahnen auf ihre Kosten und können sich vom Fahrtwind erfrischen lassen. Eine Abkühlung der besonderen Art versprechen unter anderem die Wasserachterbahnen "Poseidon" und "Atlantica SuperSplash", bei denen die Besucher das Gefühl bekommen, ins mediterrane Wasser einzutauchen. Reichlich Spaß mit dem kühlen Nass gibt es auch bei einer Bootsfahrt durch die faszinierende Landschaft Islands. An Bord der "Whale Adventures - Northern Lights" werden Jung und Alt zu Entdeckern der Meereswelt.

Feinschmecker dürfen sich im Europa-Park ebenfalls auf abwechslungsreiche Angebote freuen. Zahlreiche erlebnisgastronomische Events erwarten die Besucher des besten Freizeitparks weltweit und garantieren Urlaubsfeeling pur. Das "African Food Festival" entführt Besucher vom 27. Juli bis zum 18. August zum Beispiel in die kulinarische Vielfalt des schwarzen Kontinents.

Wer seinen Kurzurlaub in Deutschlands größtem Freizeitpark verlängern möchte, den erwarten großartige Angebote in den parkeigenen Vier-Sterne-Erlebnishotels und im Europa-Park Camp Resort. Seit Mai empfängt das neue "Krønasår - The Museum Hotel" die Besucher in nordischem Ambiente.

SN-Card-Gewinnspiel:

Gewinnen Sie eine Übernachtung für vier Personen im Europa-Park Camp Resort inklusive Frühstück sowie zwei Tagen Park-Eintritt (ohne Anreise) und erleben Sie Sommerspaß pur!

Der Europa-Park ist bis zum 3. November 2019 täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet (längere Öffnungszeiten in der Hauptsaison).

Infoline: +49 7822 / 77 66 88.

Weitere Informationen auch unter www.europapark.de



Teilnahmeschluss ist der Dienstag, 30. Juli 2019.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

Über die SN-Card

SN Card Exklusive Vorteile für Abonnenten Jede Menge persönliche Vorteile - in Form von Rabatten und exklusiven Zugängen. Hier geht's zur SN-Card... SN Card Wie kann ich SN-Card-Partner werden? Wir freuen uns, wenn auch Sie Partner der SN-Card werden möchten.

Quelle: SN