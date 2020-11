Aufenthalt im la pura women's health resort gewinnen

Eine Wohfühloase für jede Frau! Ein wunderbarer Ort für Frau zu genießen, zu entspannen, sich verwöhnen zu lassen, neue Energie und Kraft zu tanken und sich um sich selbst und ihren Körper zu kümmern...

Die Frage, wie wir uns vor einer COVID-Infektion schützen können, wenn es draußen kalt ist und wir uns viel in Innenräumen aufhalten müssen, beschäftigt uns alle. Im la pura women's health resort in Gars am Kamp, dem europaweit einzigen exklusiven Gesundheits- und Wohlfühlresort nur für Frauen, lautet die Formel: aktive Stärkung des Immunsystems! Dafür wurde aktuell das neue Programm "Immunstark durch den Winter" (in einer 3- und 5-Nächte-Version) entwickelt.

Es kombiniert alles, was Frau zur schnellen Stärkung des Immunsystems verhilft: gezielte Infusionstherapien, Lymphdrainage und Fußreflexzonenmassage, eine spezielle Sauerstoffintervall-Therapie, dazu stärkende Ernährung, abwehrfördernde Bewegungs-Programme und ein individuelles Gesundheitscoaching. In der Intensiv-Version funktioniert die Stimulation des Lymph- und Immunsystems über Energiepunkte und spezielle Massagetechniken bei der "Ganz Frau sein-Behandlung".

Infos zum Hotel & Buchungen:

la pura - women's health resort kamptal

Hauptplatz 58

3571 Gars am Kamp

E-Mail: reservierung@lapura.at

Tel.: +43 2985 / 2666-0

www.lapura.at

