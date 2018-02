Aufenthalt im LEGOLAND Deutschland gewinnen

Zum Saisonstart eröffnet am 24. März das LEGOLAND Deutschland Resort im bayerischen Günzburg das erste Themenhotel im LEGO Piraten-Look: das Pirateninsel Hotel. Zur exklusiven Vor-Eröffnung am 23. März verlosen wir einen Familienaufenthalt für 4 Personen.

Am Samstag, dem 24. März 2018, startet das LEGOLAND Deutschland Resort in Günzburg/Bayern in die neue Saison - mit vier spannenden Neuheiten. Eine davon ist das Pirateninsel Hotel im LEGOLAND Feriendorf. Bereits einen Tag vor Hotelbetrieb lädt das LEGOLAND Deutschland Resort zu einer exklusiven Voreröffnung am 23. März 2018.

Im neuen Themenhotel im LEGOLAND Feriendorf gibt es alles, was sich kleine Seebären nur wünschen können. Die Anlage ist einer Seeräuberinsel mit Hafenquartieren nachempfunden. Überall wird das Piraten-Motiv aufgegriffen und Hotelgäste genießen zwischen Holzplanken, Piratentapete und LEGO Modellen abenteuerliches Seeräuber-Flair. Die Zimmer für vier oder fünf Personen haben einen separaten Bereich mit coolen Schlafschiffchen für die Kids. Viel Spaß bereiten die LEGO Baukisten, die im gesamten Hotel zum Spielen bereitstehen, und das große Piratenschiff im Freien.

Noch mehr Abenteuer und tolle Neuheiten warten nur zehn Gehminuten entfernt im LEGOLAND Park. In diesem Jahr eröffnet Europas erste LEGO thematisierte Virtual-Reality-(VR)-Achterbahn "Das Große LEGO Rennen". Mit VR-Brille auf der Nase wird aus der rasanten Achterbahnfahrt eine wilde Verfolgungsjagd mit dem LEGO Zauberer, Piratenkapitän und Surfer Girl durch eine virtuelle Welt komplett aus LEGO Steinen.

Mehr Infos: www.legoland.de

SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost wird ein Familienaufenthalt für vier Personen mit Übernachtung (23. bis 24. März) und Frühstück im Pirateninsel Hotel und ein Tageseintritt für die ganze Familie im LEGOLAND Park am 24. März.

Verlost werden außerdem 3 x LEGOLAND Tageskarten für 3 Familienbesuche - einlösbar in der Saison 2018.

Teilnahmeschluss ist am Mittwoch, 7. März 2018.



