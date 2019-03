Aufenthalte im LEGOLAND® gewinnen

Rasante Achterbahnen, gemütliche Fahrgeschäfte für die Kleinsten, witzige Shows, faszinierende LEGO® Welten und an jeder Ecke ein neues Abenteuer - der Besuch im LEGOLAND® Deutschland Resort ist ein unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie.

Pharaonen, Mumien, mächtige Götter - im LEGOLAND® Deutschland Resort in Günzburg wird es richtig abenteuerlich: Zum Saisonbeginn am 6. April öffnet das neue "LAND DER PHARAONEN" und entführt die Besucher dabei ins geheimnisvolle Alte Ägypten.

Die magischen Tempel-Schätze sind in Gefahr und müssen mit vereinten Kräften in Sicherheit gebracht werden! Die zwei neuen Attraktionen "Pyramiden Rallye" und "Wüsten X-kursion" im neuen Themenbereich laden Kids und Eltern zu spannenden Abenteuern und interaktivem Fahrspaß ein. Am Abend wartet das nächste Highlight: die Übernachtung in fröhlichen LEGO® Themenunterkünften im LEGOLAND Feriendorf.

Mehr Infos: www.legoland.de

SN-Card-Gewinnspiel:

Melden Sie sich jetzt für den wöchentlichen SN-Card-Vorteilsnewsletter an und gewinnen Sie einen Familienaufenthalt für 4 Personen in der ersten Nacht vor der offiziellen Saisoneröffnung 2019 im LEGOLAND® Deutschland Resort (5. bis 6. April 2019). Außerdem werden zusätzlich 5 x 4 LEGOLAND®-Tageskarten verlost (Termine nach Wahl).

Der SN-Card-Vorteilsnewsletter informiert SN-Abonnenten jeden Donnerstag über die aktuellsten Vorteilsangebote.



Hier geht's zur Anmeldung für den SN-Card-Newsletter

Hinweis: Verlost wird unter allen SN-Card-Newsletter-Empfängern! Anmeldeschluss ist am Donnerstag, 28. März 2019.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

Über die SN-Card

SN Card Exklusive Vorteile für Abonnenten Jede Menge persönliche Vorteile - in Form von Rabatten und exklusiven Zugängen. Hier geht's zur SN-Card... SN Card Wie kann ich SN-Card-Partner werden? Wir freuen uns, wenn auch Sie Partner der SN-Card werden möchten.

Quelle: SN