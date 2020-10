Bald schnappt die Mausefalle zu!

Verlost werden 40x2 Karten für die Generalprobe "Die Mausefalle" im Schauspielhaus Salzburg.

Agatha Christies "Die Mausefalle" ist eines der meistgespielten Theaterstücke der Welt - am Londoner Westend wird es seit 1952 gespielt. Nun ist das spannende, weltbekannte Whodunit auch in Salzburg zu sehen.

Wer ist bloß der Mörder, der sein Unwesen in dem abgelegenen Landhaus treibt? Eine Gruppe unterschiedlichster Menschen trifft an einem tiefverschneiten Tag zusammen, das junge Paar Giles und Mollie Ralston, der mysteriöse Major Metcalf, die geheimnisvolle Miss Casewell… Sie alle stehen in Verbindung mit einem längst vergangenen Verbrechen, das nun gerächt werden soll, sie alle scheinen ein Motiv zu haben. Bis zu letzten Minute bleibt es spannend. Immer enger zieht sich die Schlinge für den Mörder. Wird er schlussendlich selbst in die Mausefalle tappen?

Ab 16. Dezember 2020 wird die Kriminalgeschichte in der Regie von Krimi-Liebhaberin Dora Schneider ganz im Stile der 50er Jahre auf die Bühne gebracht - ein Muss für alle Krimi-Fans. Salzburger Nachrichten und Schauspielhaus Salzburg laden SN Card-Inhaber exklusiv zur Generalprobe am 15. Dezember um 19:30 ein.

SN-Card-Gewinnspiel:

Teilnahmeschluss ist der 3. Dezember 2020.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.



