Mehr Abenteuer, mehr Berge, mehr Filme: Das Banff Centre Mountain Film Festival 2021 auf Outdoor Cinema präsentiert erstmals vier verschiedene Filmprogramme. Schaut euch einzelne Programme an und wählt eines der Bundles mit zwei oder vier Filmen.

Jedes Jahr im Herbst trifft sich das Who's who der Outdoorszene im kanadischen Städtchen Banff, um beim renommierten BANFF Centre Mountain Film Festival die besten Berg- und Abenteuerfilme des Jahres zu küren. Und im darauffolgenden Frühjahr bringen wir diese Filme zu euch - auch in diesem Jahr!

Haltet euch fest, wenn der polnische Skibergsteiger Andrzej Bargiel die Abfahrt vom zweithöchsten Berg der Welt, dem K2, wagt. In "The Legend of Tommy G" gehen wir auf die Suche nach dem Secret Spot der Bike-Community und "Ten Thousand Bolts" erzählt von einer Leidenschaft fürs Klettern, die ihresgleichen sucht. In "Charge 2" dürfen wir auf ein Neues bestaunen, wie sich eine Handvoll Profi-Freerider im Powder von British Columbia ein Wettrennen mit einer Videodrohne liefern.

Dieses Jahr haben wir drei Überraschungen für euch! Mit dem RUNNING SPECIAL, der SNOW SHOW und dem HIMALAYA SPECIAL gibt es diesmal nämlich noch drei zusätzliche Filmprogramme. Insgesamt erwarten euch 20 Filme!



Digitale Tickets gibt es ab 9,90 Euro über www.banff-tour.de oder auf www.outdoor-cinema.net - entweder für die vier einzelnen Episoden oder im preiswerten Bundle.

