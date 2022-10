Liebe machen im 21. Jahrhundert! Erleben Sie das neues Vortragskabarett von Buchautorin, Sexualtherapeutin und Kabarettistin Barbara Balldini "g'hörig DURCHGEKNALLT" am Samstag, 22. Oktober um 19.30 Uhr live im SN-Saal.

Ist die Liebe noch zu retten? So DURCHGEKNALLT war sie noch nie. Im Dschungel der Möglichkeiten zwischen Tinder und Sexpuppenpuffs, Cyberbrillen und Porno, Swingerclubs und Speed-Datings - verirrt sich schon manch eine/r und findet nicht zurück. Zurück wohin? Das ist hier die Frage.

Noch nie zuvor war die schönste Sache der Welt so zugänglich, aber auch so verwirrend, ja so durchgeknallt wie heutzutage. Im Dschungel der Möglichkeiten zwischen Online-Dating, Internet und medialer Reizüberflutung verlieren Mann und Frau leicht die Orientierung.

Barbara Balldini durchleuchtet in Ihrem neuen Kabarett "g'hörig DURCHGEKNALLT" die Irrwege der modernen Liebe und gibt Orientierung - dabei gibt es viel zu lernen und noch viel mehr zu lachen.

Neues Vortragskabarett von Barbara Balldini:

"g'hörig DURCHGEKNALLT"

Liebe machen im 21. Jahrhundert

Samstag, 22. Oktober 2022

Beginn: 19.30 Uhr

SN-Saal (Karolingerstraße 40, 5021 Salzburg)

Mehr Infos & Online-Karten: www.balldini.com

SN-Card-Gewinnspiel:

Wir verlosen exklusiv 5 x 2 Tickets für das Kabarett "g'hörig DURCHGEKNALLT" von Barbara Balldini am 22. Oktober 2022 um 19.30 Uhr im SN-Saal.

Sie können am Gewinnspiel nicht teilnehmen?

1. Möglicherweise verwenden Sie einen veralteten Browser. Aus Sicherheitsgründen bitten wir Sie, eine aktuelle Browserversion zu nutzen.

Google Chrome

Firefox

2. Sie können mit Ihrer Mailadresse nur ein Mal teilnehmen.

Teilnahmeschluss ist Mittwoch, der 19. Oktober 2022.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

Über die SN-Card