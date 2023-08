Am Samstag, den 23. September, veranstalten die Austrian Doctors ein Benefizkonzert mit dem weltbekannten Tenor Michael Schade, begleitet von Béla Korény und Ethel Merhaut. Veranstaltungsort ist das Solitär Salzburg, Konzertbeginn ist um 19.30 Uhr. Lassen Sie sich dieses großartige Konzert nicht entgehen!

Michael Schade konnte in den vergangenen Jahren weltweit sein Publikum verzaubern. Umso glücklicher schätzen sich die Austrian Doctors, nun mit ihm gemeinsam ein Benefizkonzert in Salzburg veranstalten zu dürfen. Seien Sie mit dabei!



Kartenreservierung:

per E-Mail: office@austrian-doctors.at

oder per Telefon: +43 664 / 15 07 888

Dort, wo das Elend zum Alltag gehört, Bildung trotz Schulpflicht nicht verfügbar ist und basismedizinische Versorgung ein Luxusgut ist - genau dort arbeiten die Austrian Doctors. Ihr Schwerpunkt sind die Slumgebiete von Dhaka (Bangladesch) und Kolkata (Indien) sowie sehr abgeschiedene Regionen in Kenia und Äthiopien. In den Schulen bekommen die Schulkinder gratis ein warmes Mittagessen - für viele der bedürftigen Eltern eine große Motivation, ihre Kinder in die Schule zu schicken. So erhalten die Kinder jene Bildung, die ihnen eine bessere Zukunft eröffnet.

Mehr Infos: www.austrian-doctors.at



SN-Card-Gewinnspiel:

Wir verlosen 2 x 2 Tickets für das Benefizkonzert mit Michael Schade am Samstag, den 23. September 2023 um 19.30 Uhr im Solitär Salzburg.