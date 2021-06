Benefizkonzert Querschläger

Die Austrian Doctors veranstalten am Freitag, 2. Juli, um 19 Uhr ein Benefizkonzert mit den Lungauer Querschlägern in der Szene Salzburg. Freuen Sie sich auf doppelbödigen Witz, die beißende Ironie und die schrägen Blickwinkel, aber gleichzeitig auch auf nachdenkliche und berührende Momente voller Gefühl.

Die Austrian Doctors wurden 2008 vom Salzburger Kinderarzt Dr. Werner Waldmann und dem Internisten Dr. Christian Gruber gegründet. Gemeinsam mit ihren Partnerorganisationen betreibt die karitative Einrichtung Krankenhäuser in Kenia, Sierra Leone, Bangladesch, in Indien und auf den Philippinen. Zusätzlich unterstützt sie Schulen in den Slums von Kalkutta und Dhaka sowie im Massailand in Kenia - mit insgesamt fast 3000 Schülern pro Jahr.

Die Vorfreude auf einen spannenden, abwechslungsreichen und teils auch gesellschaftskritischen Abend mit der Kultband aus dem Lungau ist groß.

Teilen Sie mit uns die Vorfreude darauf, gemeinsam zu lachen, zu staunen und zum Nachdenken angeregt zu werden!

Das Benefizkonzert findet zugunsten der Bangladesch-Hilfe der Austrian Doctors statt.

Kartenreservierung & Infos:

Austrian Doctors

E-Mail: office@austrian-doctors.at

Tel.: +43 664 / 1507888

www.austrian-doctors.at

SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden 3 x 2 Tickets für das Benefizkonzert der Querschläger am Freitag, 2. Juli 2021, in der Szene Salzburg.

Teilnahmeschluss ist Sonntag, 27. Juni 2021.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

