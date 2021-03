Best of Intern. Ocean Film Tour

Das Blaue Wunder kommt zu Ihnen nach Hause! Präsentiert werden die besten Filme aus der Geschichte der INTERNATIONAL OCEAN FILM TOUR in drei Episoden. Lassen Sie sich verzaubern wenn Sie die Helden unter die Wasseroberfläche mitnehmen, sich kühn in die Fluten stürzen und den ganz großen Abenteuern entgegen segeln!

Seit dem 24. März 2021 können Sie die besten Filme der Int. OCEAN Film Tour erleben: CHASING THE THUNDER zeigt wie sich die Meeresschützer von Sea Shepherd eine erbitterte Verfolgungsjagd mit einem illegalen Fisch-Trawler liefern. Diana Nyad schwimmt mal eben von Kuba nach Florida in THE OTHER SHORE. Und dass man niemals jemanden unterschätzen sollte beweist Ramón Carlín, THE WEEKEND SAILOR.

Freuen Sie sich auf ein Wiedersehen mit Kai Lenny, Julie Gautier, Mike DeGruy und vielen weiteren Helden der Meere. In drei Episoden werden zehn Filme präsentiert, die wahrhaftig mit allen Wassern gewaschen sind!

Digitale Tickets gibt es ab 9,99 Euro auf www.oceanfilmtour.com bzw. unter www.outdoor-cinema.net

SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden 10 Streaming-Voucher zu "Best of Inter. Ocean Film Tour".

Sie können am Gewinnspiel nicht teilnehmen?

Möglicherweise verwenden Sie einen veralteten Browser. Aus Sicherheitsgründen bitten wir Sie, eine aktuelle Browserversion zu nutzen.

Google Chrome

Firefox

Teilnahmeschluss ist der Ostermontag, 5. April 2021.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

