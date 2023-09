Gerald Salminas Dokumentarfilm erzählt die Lebensgeschichte des erfolgreichsten Profisportlers aller Zeiten. Treffen Sie die Surflegende Björn Dunkerbeck am Mittwoch, 27. September um 20 Uhr live im Cineplexx Airport Salzburg und sehen Sie sich seinen Film "BJØRN DUNKERBECK - BORN TO WINDSURF" vor allen anderen an!

BILD: SN/PANDA LICHTSPIELE FILMVERLEIH GMBH Windsurf-Legende Bjørn Dunkerbeck reitet über die große Kinoleinwand. Der neue Dokumentarfilm „Born to Windsurf" zeigt eindrucksvoll seine Jagd nach dem Speed-Weltrekord.

Filminhalt: Björn Dunkerbeck, der mit 42 Weltmeistertiteln erfolgreichste Profisportler aller Zeiten, kämpft sich mit 51 Jahren, trotz einer schweren Hüftoperation, nochmals zurück an die Weltspitze, um den Windsurf-Speed-Weltrekord mit der magischen 100-km/h-Schallmauer zu brechen und um kurz darauf mit seinem erst 17-jährigen Sohn Liam die größten und gefährlichsten Wellen der Welt zu surfen. Offizieller Kinostart ist am 6. Oktober 2023. Mehr Infos zur Veranstaltung

SN-Card-Gewinnspiel:

Wir verlosen 15 x 2 Tickets für die Vorpremiere von "Björn Dunkerbeck - Born to Windsurf" (in Anwesenheit von Björn Dunkerbeck) am Mittwoch, 27. September 2023, um 20 Uhr im Cineplexx Salzburg Airport. Sie können am Gewinnspiel nicht teilnehmen?

Firefox Teilnahmeschluss ist Montag, 25. September 2023. Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht. Exklusive Vorteile für Abonnenten

