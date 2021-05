Buchtipp: Wildswimming Kroatien und Slowenien

Entdecken Sie die schönsten Quellen, Flüsse, Wasserfälle, Seen und Strände in Kroatien und Slowenien - die ideale Lektüre für alle, die bereits ihren Urlaub planen und sich so richtig auf den Sommer einstimmen wollen!

Jetzt hat er es wieder getan! Nach den Bestsellern "Wildswimming Alpen" und "Wildswimming Deutschland" entführt uns Rettungsschwimmer und Wild-Swimming-Pionier Hansjörg Ransmayr in seinem neuen Buch "Wildswimming Kroatien und Slowenien" in diese herrlichen Urlaubsländer. So abwechslungsreich kann Wildswimming sein. Tauchen Sie mit "Wild Swimming Kroatien und Slowenien" ein in prickelnde Wasserfälle, eiskalte Quellseen, milde Wildflüsse und Strandbadeplätze, wo das Mittelmeer sich von seiner schönsten Seite zeigt. Das Buch ist überall im Buchhandel (ISBN: 97848-78-1-3-9420) oder direkt bei www.wildund.cool erhältlich - alle genannten Bücher sind im Verlag Haffmans & Tolkemitt erschienen. SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden exklusiv drei Bücher von "Wildswimming Kroatien und Slowenien" von Hansjörg Ransmayr.

Sie können am Gewinnspiel nicht teilnehmen?

Möglicherweise verwenden Sie einen veralteten Browser. Aus Sicherheitsgründen bitten wir Sie auf eine aktuelle Browserversion zu nutzen.

Google Chrome

Firefox Teilnahmeschluss ist der Montag, 24. Mai 2021. Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

