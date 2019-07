Champagner-Genuss zur Festspielzeit

Die Herbert's Bar am Herbert-von-Karajan-Platz 1 ist das "Wunderland", Perrier-Jouët liefert den prickelnden Champagner-Genuss. Jetzt mitspielen und Genuss-Package gewinnen!

Denn was gibt es Schöneres, als das Kulturerlebnis der Salzburger Festspiele mit einer kulinarischen "Premiere" oder "Dernière" inmitten der Salzburger Innenstadt zu kombinieren?

Denn auch dieses Jahr ist der exklusive Bar Hot-Spot für alle Festspielbesucher vor oder nach jeder Aufführung Platz einer kulinarischen Liebesgeschichte. Gründer und Korkfabrikant Pierre Nicolas Perrier und seine Frau Adele Jouët heirateten im Zeichen der Anemonen und gaben dem edlen Getränk so seinen Namen. Nicht nur Jedermann und seine Buhlschaft, sondern auch zahlreiche Festspielbesucher haben so die Gelegenheit, in der Salzburger Herbert's Bar ihre Liebe zu diesem edlen Getränk zu zelebrieren.

Die edle Champagner-Komposition Grand Brut entfaltet ein komplexes Schauspiel von Aroma und Geschmack. Der lebhafte Champagner-Cuvée, der Perrier-Jouët Non Vintage "Blanc de Blancs", wurde aus einer handverlesenen Auswahl aus charaktervollen Chardonnays der Champagne komponiert. Der sinnlich frische und vollmundige Perrier-Jouët Champagner Blason Rosé verspricht eine köstliche Mischung aus Rosen- und Orangenblüten.

Kontakt:

Herbert's Bar

Herbert-von-Karajan-Platz 1

5020 Salzburg

Tel.: +43 676 / 6858326

Mehr Infos:

www.facebook.com/HerbertsBarSalzburg

www.perrier-jouet.de

SN-Card-Gewinnspiel:

Passend zum Beginn der Festspielzeit werden folgende Genuss-Packages verlost: Genussvoller Abend mit je 1 Flasche Perrier-Jouët Grand Brut + 1 Flasche Mineralwasser für Sie und Ihre Begleitung in der Herbert's Bar (einlösbar bis 31. Oktober 2019).

Teilnahmeschluss ist der Donnerstag, 25. Juli 2019.

