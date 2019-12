Cineplexx-Geschenkbox: Das perfekte Geschenk für Kino-Fans

Auf der Suche nach dem passenden Weihnachtsgeschenk? Dann schenke doch gemeinsame Zeit, prickelnde Unterhaltung und den vollen Genuss des Kino-Buffets! Vereint in der Cineplexx Geschenkbox gibt es das beste Geschenk für Weihnachten schon ab 20 Euro!

Egal ob für Fans von romantischen Komödien, spannungsgeladenen Action-Streifen oder schaurigen Horrorfilmen, die beliebte Cineplexx-Geschenkbox ist auch heuer wieder die erste Wahl, wenn es gilt Kinoliebhabern zu Weihnachten eine Freude zu bereiten.

Direkt an der Kinokassa erhältlich, kann zwischen drei verschiedenen Größen (20, 30 oder 50 Euro) gewählt werden. So ist für jeden Geldbeutel das passende Geschenk dabei. Verpackt wird die Gutscheinkarte, die sowohl für Kinokarten als auch Buffetprodukte eingelöst werden kann, in einer stylischen Cineplexx-Filmdose.

Auch für alle Spätentschlossenen und Spontankäufer hat Cineplexx das richtige Geschenk: Die Cineplexx-Geschenkkarte kann nicht nur an der Kinokassa, sondern auch online als E-Mail-Gutschein hier gekauft und mit einem Betrag zwischen 10 und 150 Euro aufgeladen werden.

SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden 5 Cineplexx-Geschenkboxen im Wert von 20 Euro (Geschenkkarte und Filmdose) sowie 10 Cineplexx-Kinogutscheine für einen Film nach Wahl.

Teilnahmeschluss ist der Donnerstag, 26. Dezember 2019.

Quelle: SN