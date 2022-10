Ganz großes Kino! Freuen Sie sich in diesem Jahr noch auf viele Film-Highlights im Cineplexx Salzburg Airport: Wir verlosen unter unseren SN-Abonnent:innen exklusiv 60 Tickets für eine Kinovorstellung nach Wahl!

Kino hat 2022 gezeigt, was es kann. Mit Top-Titeln wie "Top Gun - Maverick", "Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss" oder "Guglhupfgeschwader" wurden in diesem Jahr Besucherrekorde gebrochen. Nur noch kurze Zeit sind diese Filme im Cineplexx Salzburg zu sehen - Filme wie "Top Gun - Maverick" mit Hollywood-Superstar Tom Cruise (im unteren Bild) muss man einfach auf der großen Leinwand gesehen haben, denn dafür sind sie gemacht. Kino ist leistbares Vergnügen auf Top-Niveau und hat seine Anziehungskraft 2022 wieder einmal unter Beweis gestellt.

Im heurigen Jahr können sich Besucher:innen des Cineplexx Salzburg auf neue Film-Highlights wie die Komödie "Der Nachname", den Action-Titel "Black Panther - Wakanda Forever" sowie Family-Titel wie "Der Räuber Hotzenplotz", "Strangeworld" und "Der gestiefelte Kater - der letzte Wunsch" freuen.

Enden wird das Kinojahr ganz fulminant mit einem der am meisten erwarteten Filme in der Kinogeschichte überhaupt: "Avatar - The way of water" - was zugleich auch der Auftakt für ein großartiges Kinojahr 2023 sein wird. Gleich zu Beginn des neuen Jahres entführt das Filmepos BABYLON mit Brad Pitt und Margot Robbie in den Hauptrollen ins good old Hollywood.

Cineplexx bringt Hollywood damit nach Salzburg - Das ist großes Kino!

Mehr Filminfos & Kinoprogramm: www.cineplexx.at

SN-Card-Gewinnspiel:

Cineplexx und die "Salzburger Nachrichten" verlosen exklusiv 60 Kinotickets (Vorstellung und Termin nach Wahl - einlösbar im Cineplexx Salzburg Airport innerhalb eines Jahres).

Sie können am Gewinnspiel nicht teilnehmen?

1. Möglicherweise verwenden Sie einen veralteten Browser. Aus Sicherheitsgründen bitten wir Sie, eine aktuelle Browserversion zu nutzen.

Google Chrome

Firefox

2. Sie können mit Ihrer Mailadresse nur ein Mal teilnehmen.

Teilnahmeschluss ist Montag, der 31. Oktober 2022.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

Über die SN-Card