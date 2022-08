Bei der Cineplexx SUPER*KINO*TOUR von 12.08. bis 11.09 können sich Besucher im ganzen Land an 5 Wochenenden bei freiem Eintritt davon überzeugen, was Kino alles kann.

Das Erlebnis startet dabei schon mit jeder Menge Aktivitäten im Kino-Foyer und reicht bis weit hinter die Kulissen.

Spiel, Spaß, Action und unvergessliche Erlebnisse stehen im Vordergrund, wenn bei der SUPER*KINO*TOUR Familien, Cineasten, Superhelden-Fans und Horror-Freunde voll auf ihre Kosten kommen. Es treten die Minions Live in den Kinos auf, beim Kinderschminken wird der Kreativität keine Grenze gesetzt, im Indianertipi wandelt man auf den Spuren Winnetous, im House of Horror wird ordentlich das Fürchten gelehrt und der Superhelden-Parcours führt direkt backstage ins Herzstück jedes Kinos - den Vorführraum, in dem alle Geheimnisse verborgen sind und nur im Rahmen der SUPER*KINO*TOUR für einen Tag gelüftet werden.

Kulinarisch locken die jeweiligen Gastronomen ab 12.00 Uhr mit Super*Kino*Menüs und besonderen Angeboten, im Kino wird Popcorn verkostet und auf Wunsch auch selbst gemacht. Beim Cineplexx Glüxxrad gibt es viele, tolle Preise zu gewinnen und Top-Filme begeistern wie immer auf der großen Leinwand, alle Family-Filme gibt es zum Sonderpreis. Einige Überraschungen, die noch nicht verraten werden, warten im Kino auf die Besucher. Kino ist leitbare Unterhaltung auf Top-Niveau in der Nähe. Bei der SUPER*KINO*TOUR wird das erlebbar.

Termine:

12.08. Salzburg

13.08. Linz

14.08. Weiz

19.08. Parndorf

20.08. Mattersburg

21.08. Wiener Neustadt

26.08. Village

27.08. Auhof

28.08. Donau Zentrum

02.09. Innsbruck

03.09. Wörgl

04.09. Millennium City

09.09. Leoben

10.09. Villach

11.09. Graz



Die SUPER*KINO*TOUR findet jeweils von 13:00-18:00 Uhr statt.



Der Eintritt ins Kino zu den Aktivitäten im Foyer und Backstage ist frei.

SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden 20 VIP Packages (bestehend aus Kinogutscheinen zum Film "DER JUNGE HÄUPTLING WINNETOU, Goodie Bag, Getränk und Popcorn) und eine Premium Kino Card (Gratis Eintritt ins Kino, gültig für ein Monat).

Teilnahmeschluss ist Montag, 15. August 2022.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

