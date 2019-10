Circus Frankello in Salzburg

Tauchen Sie ein in eine Welt von Fantasie und Poesie. Erleben Sie live die Welt des traditionellen Zirkus (4. bis 14. Oktober) in einer aus dem Lichtermeer auftauchenden modernen Vorstellung! Erleben Sie unter anderem das Trio Camadi, die Sensation am Hochseil!

Echte, ehrliche Akrobatik, live und ohne doppelten Boden von Artisten, die durch ihr tägliches Training Fähigkeiten erworben haben, die von den Zusehern fast für unmöglich gehalten werden: Das ist der Circus Frankello, der mit über 40 Wagen, Mitarbeitern und Tieren von Ort zu Ort reist und sein neues Programm zeigt. Ein Fest für die Sinne - gleichermaßen für Kinder und Erwachsene. Termine:

4. bis 14. Oktober 2019

Messegelände gegenüber der Salzburgarena. Öffnungszeiten:

Montag & Donnerstag: 16 Uhr

Freitag, 16 und 19 Uhr

Samstag: 15 und 19 Uhr

Montag, 14. Oktober: nur 15 Uhr SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden 9 x 2 Eintrittskarten für eine Vorstellung nach Wahl. Infos:

Tel.: +43 664 / 9701514

www.frankello.de Teilnahmeschluss ist der Montag, 7. Oktober 2019. Über die SN-Card SN Card Exklusive Vorteile für Abonnenten Jede Menge persönliche Vorteile - in Form von Rabatten und exklusiven Zugängen. Hier geht's zur SN-Card... SN Card Wie kann ich SN-Card-Partner werden? Wir freuen uns, wenn auch Sie Partner der SN-Card werden möchten. Quelle: SN