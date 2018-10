Die "Salzburger Nachrichten" laden am Freitag, 12. Oktober, ab 17.15 Uhr zur Kinopremiere ins Mozartkino Salzburg. Verlost werden 50 x 2 Gratis-Kinotickets für die Komödie "Das kleine Vergnügen"!

Bei der SN-Kinopremiere vor Ort sind auch die Schauspielerinnen Waltraut Haas und Alice Frick sowie Regisseurin Julia Frick. Waltraut Haas wird vor dem Film aus ihrem aktuellen Buch lesen "Jetzt sag ich´s: Erinnerung" und steht nach dem Film für Signierungen und Fragen zur Verfügung. Außerdem beantworten Alice & Julia Frick etwaige Fragen des Publikums.

Kurzinhalt: Emma (Petra Kleinert) ist eine Frau im besten Alter, mit zwei Kindern, einem Haus mit Garten und einem Mann (Marcus Strahl). Alles ist so weit in Ordnung - bis sich ihr Mann auf die Suche nach seiner "sexuellen Erweckung" begibt. Ohne Emma. Emma sucht ein neues Betätigungsfeld und findet einen Job im örtlichen Sexshop, dessen Betreiber Charlie (Ben Ruedinger) dringend eine neue Geschäftsführerin sucht. Emma stellt schnell fest, dass Frauen im herkömmlichen Sortiment nicht viel finden, und gestaltet den Shop um - zur "Erotikboutique für Frauen und alle, die Frauen lieben", was im Ort und in der Familie hohe Wellen schlägt. Emma findet neue Freundinnen und neuen Lebensmut. Diese Veränderung wird von ihrer konservativen Mutter (Waltraut Haas) und von ihren flügge gewordenen Kindern (Mirella Precek, Michael Buchinger) skeptisch beobachtet und kritisiert, aber Emma lässt sich nicht mehr einschränken und auch ihr Ex bekundet nun, da sie (auch sexuell) eigene Wege geht, wieder Interesse an ihr.

SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden 50 x 2 Tickets für die exklusive SN-Kinopremiere von "Das kleine Vergnügen" im Mozartkino Salzburg (Freitag, 12. Oktober, 17.15 Uhr).

Teilnahmeschluss ist der Montag, 8. Oktober 2018.

