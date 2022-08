Urlaub mit Wirkung im wunderschönen Vier-Sterne-Superior-Resort im Allgäu: Einfach Natur genießen, Individualität leben und Entspannung spüren! Wir verlosen einen exklusiven Wellnessurlaub für zwei Personen!

In absoluter Alleinlage, mit traumhafter Bergkulisse und "Adults only"-Philosophie finden Ruhesuchende ihre Auszeit im Hotel König Ludwig. Im 6600 Quadratmeter großen Ludwig Spa steht körperliche und seelische Regeneration im Vordergrund. Der Wellnessgarten mit der Wasserwelt und die Saunalandschaft lassen Ihren Alltag garantiert in weite Ferne rücken. Achtsame Behandlungen sorgen zudem spürbar für mehr Leichtigkeit und Wohlbefinden.

Wer es sportlich mag, der findet im Sport- und Aktivprogramm eine Auswahl an geführten Wanderungen, Work-outs und Yoga-Einheiten. Abends genießen Gäste ein außergewöhnliches Fünfgängemenü und suchen sich ihren Lieblingswein in der exklusiven Vinothek aus. Einfach Ihre Sehnsucht leben und auf Reset schalten, dies können Sie im Hotel Das König Ludwig Inspiration Spa in Schwangau bei Füssen.

Sie werden zum Wohlbefinden und einen durch Leichtigkeit geprägten Lebensstil inspiriert. Maßgeschneiderte Möglichkeiten zeigen Ihnen individuelle Wege zum Wohlbehagen auf, darunter bessere Beweglichkeit, erholsamer Schlaf, natürliche Ernährung und systemisches Coaching.

Kontakt & Infos:

Das König Ludwig Inspiration Spa Allgäu****S

Kreuzweg 15

D-87645 Schwangau bei Füssen

E-Mail: info@koenig-ludwig-hotel.de

Tel.: +49 8362 / 889-0

www.koenig-ludwig-hotel.de



SN-Card-Gewinnspiel:

Wir verlosen exklusiv zwei Nächte für zwei Personen mit Halbpension im Das König Ludwig Inspiration SPA Allgäu.



Sie können am Gewinnspiel nicht teilnehmen?

Möglicherweise verwenden Sie einen veralteten Browser. Aus Sicherheitsgründen bitten wir Sie, eine aktuelle Browserversion zu nutzen.

Google Chrome

Firefox

Teilnahmeschluss ist Sonntag, der 11. September 2022.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

Über die SN-Card