DVD & Blu-ray für Film des Jahres gewinnen!

Mit der zu Herz gehenden Geschichte des Franz Streitberger, der in seinem Fuchs einen wahren Freund findet, eröffnet Regisseur Adrian Goiginger eine neue Perspektive auf diese von Angst und Entbehrung geprägte Zeit des zweiten Weltkrieges. Der Erfolgsfilm "Der Fuchs" ist ab 19. Mai als DVD/Blu-ray exklusiv in Österreich im Handel erhältlich! Genießen Sie Kinofeeling in Ihren vier Wänden.

BILD: SN/2022 ALAMODE FILMDISTRIBUTION OHG „Der Fuchs“: Die wahre Geschichte eines jungen Soldaten und einer ungewöhnlichen Kameradschaft.

Österreich, Mitte der 1920er Jahre: Aus großer Not heraus übergibt die Bergbauernfamilie Streitberger ihren jüngsten Sohn in die Obhut eines Großbauern. Auch als Franz (SIMON MORZÉ) die Knechtschaft mit Erreichen der Volljährigkeit aufkündigen darf, kann er dem Vater (KARL MARKOVICS) nicht verzeihen. Auf der Suche nach Arbeit schließt er sich dem Bundesheer an. Unter seinen geselligen Soldatenkameraden bleibt der sensible, wortkarge Franz stets ein wunderlicher Außenseiter. Als die Kompanie 1940 den Angriff auf Frankreich starten soll, findet er im Wald einen verletzten Fuchswelpen. Kurzerhand beschließt Franz, sich des verlassenen Tieres anzunehmen und es gesund zu pflegen. Angetrieben durch die Zuneigung zu seinem Fuchs, tritt er als Motorradkurier die gefährliche Reise an die Front an.

SN-Card-Gewinnspiel:

Wir verlosen exklusiv je drei 3 DVDs und drei Blu-rays zum österreichischen Historiendrama "Der Fuchs".

Sie können am Gewinnspiel nicht teilnehmen?

Möglicherweise verwenden Sie einen veralteten Browser. Aus Sicherheitsgründen bitten wir Sie auf eine aktuelle Browserversion zu nutzen.

Google Chrome

Firefox Teilnahmeschluss ist der 24. Mai 2023. Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

Exklusive Vorteile für Abonnenten

SN-Card-Partner werden