Tickets für "Der König der Löwen" gewinnen!

Die magische Musik von Sir Elton John und Hans Zimmer zusammen in einem einzigartigen Konzerterlebnis, mit Orchester, Solisten, Chor und Leinwand Animationen, das berührt und begeistert! Das ist "Der König der Löwen - The Music live in Concert". Wir verlosen exklusiv 3 x 2 Tickets!

Der Oscar-prämierte Soundtrack von Filmmusik-Legende Hans Zimmer prägt nun schon seit 27 Jahren den weltweit erfolgreichen Zeichentrickfilm "Der König Der Löwen": Afrikanische Rhythmen und Klänge gepaart mit monumentalen, epischen Melodien. Die ergreifenden Hits von Sir Elton John wie "Hakuna Matata", "Circle of Life" und "Can You Feel the Love Tonight" sind zeitlos und für die Ewigkeit komponiert.

Die großartigen Stimmen des Chors begrüßen das Publikum zu diesem faszinierenden Abend und begleiten das Ensemble der Cinema Festival Symphonics als sie die orchestrale Version der ikonischen Filmsongs spielen. Die Zuschauer tauchen direkt ein in die Welt von Simba, Nala und Co. als die mitreißenden Klänge live auf der Bühne spielen und mit kunstvollen Leinwand-Animationen emotionalisiert werden.

Der König der Löwen - The Music Live in Concert

Dienstag, 13.02.2024

20.00 Uhr

Salzburgarena | Am Messezentrum 1, 5020 Salzburg

Wir verlosen exklusiv 3 x 2 Tickets für "Der König der Löwen - The Music Live in Concert" am Dienstag, 13. Februar 2024 um 20 Uhr in der Salzburgarena.