Wenn der Thumsee am 13. Juli wieder "brennt", ist Genuss für alle Sinne garantiert: Rund um die Bad Reichenhaller Philharmoniker verdichten sich Schmankerl für Auge, Ohr, Leib und Seele zu einem ganz besonderen Sommerfest.

Der Thumsee ist Bayerns wohl traumhafteste Freilichtbühne: Vor der weiten Madlbauerwiese glitzert der See in der untergehenden Sonne, umrahmt von schroffen Felsen und bewaldeten Gipfeln. Bei "Der Thumsee brennt" am 13. Juli 2019 wird diese Traumlandschaft zum Konzertsaal (Beginn: 20 Uhr).

Schwungvolle Rhythmen und im besten Sinn "klassische" Ohrwürmer zum Mit-Swingen garantieren die Bad Reichenhaller Philharmoniker unter ihrem Chefdirigenten Christian Simonis.

Das Event hat sich zu einem Großereignis für Einheimische und Gäste entwickelt. Sie genießen die Picknick-Atmosphäre und können sich auch kulinarisch verwöhnen lassen.

Und wenn das Tageslicht der Nacht gewichen ist, erreicht der Abend seinen Höhepunkt: Das Feuerwerk lässt die Bergwelt und den See im Funkenregen selbst zur Bühne werden.

Eintritt:

Bis 5 Jahre: Eintritt frei

6-15 Jahre: 5 Euro

Schüler & Studenten 16-26 Jahre mit Ausweis: 10 Euro

Normalpreis Erwachsene: 20 Euro

Ausweichtermin bei schlechtem Wetter ist der Samstag, 20. Juli 2019.

Mehr Infos unter: www.bad-reichenhaller-philharmoniker.de

SN-Card-Gewinnspiel:

Zu gewinnen gibt es 20 x 2 Eintrittsbändchen für "Der Thumsee brennt" 2019.

Teilnahmeschluss ist Montag, 1. Juli 2019.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

Quelle: SN