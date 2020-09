Die Dinos sind los!

Urzeit-Feeling pur! Im Dinopark Agrarium in Steinerkirchen/Traun sind 30 überlebensgroße, detailgetreue Dinosaurier aus Jura, Trias und Kreidezeit noch bis 26. Oktober auf 100.000 Quadratmetern zu bestaunen.

Besonders eindrucksvoll sind der 14 Meter lange und 4 Meter hohe Tyrannosaurus Rex oder der 23 Meter lange und 6 Meter hohe Diplodocus (Brontosaurus) samt Baby.

Alle Dinosauriermodelle wurden in Zusammenarbeit mit Universitäten aus aller Welt originalgetreu in Aussehen und Größe, nach dem aktuellsten wissenschaftlichen Stand hergestellt. 200 Millionen Jahre fühlen sich an, als wäre es gestern gewesen.

Es erwarten die Besucher auch viele weitere Attraktionen im Dinopark Agrarium: Erkundet die Welt der Dinos mit einer Dino-Traktor-Rundfahrt durch den Park mit den liebevoll restaurierten Traktorveteranen Trexi und Trops, werdet selbst zum Archäologen und entdeckt echte Fossilien in der riesigen Sandgrube - die Schätze dürft ihr sogar mit nach Hause nehmen. Tragt echte Dinofights aus mit Dino-Bumping-Bällen, backt Fladenbrot wie in der Steinzeit. Auch Rollschlittenfahren, Power-Paddeln auf dem malerischen Teich, Tretkarts, viele Tiere und natürlich die 60 bezaubernden Themengärten lassen einen Ausflug in den Dinopark Agrarium zum Highlight für Groß und Klein werden! Für anschließende Stärkung wird im Gasthaus Zaubergart'l gesorgt: Sehr zu empfehlen sind die hausgemachten Fruchtsirupe und selbstgepresster Apfelsaft mit Äpfeln aus dem Dinopark Agrarium.

Alle Infos zu den Attraktionen: www.agrarium.at/attraktionen/

Öffnungszeiten:

Bis 13. September 2020 (Sommerferien): täglich geöffnet!

Von 14. bis 26. Oktober 2020: Samstag und Sonntag sowie an allen Feier- und Zwickeltagen.

Einlass: 10 bis 17 Uhr, Aufenthalt im Park bis 19 Uhr.

Gruppen ab 20 Personen gegen Voranmeldung jederzeit!

ACHTUNG: Bei Schlechtwetter veränderlich!

Kontakt & Infos:

Dinopark Agrarium

Almegg 11

4652 Steinerkirchen / Traun

E-Mail: office@agrarium.at

Tel.: +43 650 / 981 0071

www.agrarium.at

Anreise:

10 min von A1 Sattledt oder Vorchdorf

20 min von Wels

SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden 3 Familientickets (2 Erwachsene + 2 Kinder) für den Dinopark Agrarium (Besuchstermin nach Wahl - einlösbar bis 26. 10. 2020).



Sie können am Gewinnspiel nicht teilnehmen?

Möglicherweise verwenden Sie einen veralteten Browser. Aus Sicherheitsgründen bitten wir Sie auf eine aktuelle Browserversion zu nutzen.

Google Chrome (https://www.google.com/intl/de/chrome/)

Firefox (https://www.mozilla.org/de/firefox/new/)

Teilnahmeschluss ist der Montag, 14. September 2020.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

Quelle: SN