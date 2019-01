Die Elvis-Show - "Das war Elvis"

Erleben Sie den echten Elvis hautnah auf der Leinwand bei "Das war Elvis" am 25. Jänner im Casino Salzburg! The Best Of und auch Unbekanntes vom größten Entertainer aller Zeiten!

DAS WAR ELVIS

Alles rund um und mit "dem echten" Elvis!

Die Video-Doku-Live-Show! Das Beste von Elvis auf der Leinwand * Live-Moderation über unbekannte Stories mit Videos & Fotos auf der Leinwand * Gitarren-Ausstellung * Live-Music * Rock & Roll-Shop * Tombola * DAS WAR ELVIS 24. Jänner - CASINO SALZBURG

Einlass 18.30 Uhr - schon das Einlass-Programm geht schon als Show-Programm durch!

Elvis-Videos & Songs auf der Leinwand

Shop *Begrüßungs-Aktionen*

Show-Beginn 19.30 Uhr Alles rund um und mit Elvis Presley Superstar! Kein Elvis-Imitator-Event! Online-Info über DAS WAR ELVIS: www.elvis-week.at Karten direkt im Casino Salzburg, per Mail an: salzburg@casinons.at

Eventhotline: +43 699 / 2133 16 30. SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden 10 x 2 Tickets inklusive 10 Elvis-Packages mit

- 1 Elvis Farbmagazin

- 2 Elvis deluxe Fotos

- 2 Elvis Fan Cards

für "Das war Elvis" 25. Jänner 2019 im Casino Salzburg (einziges Salzburg Event). Hier am Gewinnspiel teilnehmen. Teilnahmeschluss ist der Freitag, 25. Jänner 2019. Über die SN-Card SN Card Exklusive Vorteile für Abonnenten Jede Menge persönliche Vorteile - in Form von Rabatten und exklusiven Zugängen. Hier geht's zur SN-Card... SN Card Wie kann ich SN-Card-Partner werden? Wir freuen uns, wenn auch Sie Partner der SN-Card werden möchten. Quelle: SN