Die neue Show: "Zweifach zauberhaft!"

Thommy Ten und Amélie van Tass sind weiter nicht aufzuhalten und präsentieren am 23. Februar in der Salzburgarena ihre brandneue Show "Zweifach zauberhaft!". Jetzt mitspielen und Tickets für die ausverkaufte Show gewinnen!

Die Weltmeister der Mentalmagie, die Zweitplatzierten der weltgrößten Show America's Got Talent und Headliner der erfolgreichsten Zaubershow am Broadway, sorgen für Aufsehen - von New York bis Sydney, von Mexiko City bis Singapur und von Las Vegas bis Österreich.

Nun kehren die beiden Ausnahmemagier mit ihrer komplett neuen Show "ZWEIFACH ZAUBERHAFT" ab Jänner 2020 nach Österreich zurück, und eines ist schon jetzt sicher: Diese Show wird noch größer, noch spektakulärer, noch atemberaubender!

Hier geht's zum Tourtrailer

Zusatztermin: 20. Februar 2021 - Tickets unter: www.oeticket.com

SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden 2 x 2 Tickets für die ausverkaufte Show am Sonntag, 23. Februar 2020 um 19 Uhr in der Salzburgarena.

Teilnahmeschluss ist der Sonntag, 9. Februar 2020.

