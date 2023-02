Disney On Ice in Linz

Hochfliegende Sprünge, atemberaubender Eiskunstlauf und die liebenswerten Disney-Charaktere machen "Disney On Ice präsentiert Traumhafte Welten" zu einem unvergesslichen Erlebnis für die ganze Familie. Wir verlosen neun Familienpackages für den Freitagabend, 17. März!

Dieses Eiskunstlaufspektakel zeigt, wie Mut die kühnsten Träume der Disney-Helden wahr werden lässt. Sie reisen mit Anna, Elsa und Olaf ins bergige Arendelle und erleben die berührende Geschichte einer schwesterlichen Liebe, die am Ende sogar ein ganzes Königreich rettet.

Termine:

Freitag, 17. März: 14 + 18 Uhr

Samstag, 18. März: 11 + 15 + 19 Uhr

Sonntag, 19. März: 11 + 15 Uhr

Ort: TipsArena Linz

SN-Card-Gewinnspiel:

Wir verlosen neun Familienpackages (je vier Karten) für "Disney On Ice - Traumhafte Welten" am Freitag, 17. März 2023 um 18 Uhr in der TipsArena Linz.



Teilnahmeschluss ist der Donnerstag, 2. März 2023.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.



