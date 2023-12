Karten-Verlosung: Dreikönigskonzert 2024

Das traditionelle Dreikönigskonzert der SALZBURG WIND PHILHARMONIC am Samstag, 6. Jänner 2024 um 11 Uhr im Großen Festspielhaus unter der Leitung ihres Chefdirigenten Hansjörg Angerer steht diesmal unter dem Motto "Aus den Bergen". Wir verlosen exklusiv 3 x 2 Karten!

Stimmungen in der Natur ebenso wie deren berauschende und imposante Schönheit werden in Werken von Johann Strauss, C. M. von Weber eindrucksvoll musikalisch dargestellt. Als Höhepunkt des effektvollen Programms wird die "Alpensinfonie" von Richard Strauss, diese imposante Tondichtung, zu "erleben" sein.

Dreikönigskonzert 2024

"Aus den Bergen"

Dirigent: Hansjörg Angerer

Samstag, 6. Jänner 2024

11.00 Uhr

Großes Festspielhaus Salzburg

Hofstallgasse 1

5020 Salzburg

Kartenpreise: 49 bis 89 Euro. Solange der Vorrat reicht.

SN-Card-Gewinnspiel:

Wir verlosen 3 x 2 Tickets für das Dreikönigskonzert am Samstag, 6. Jänner 2024 um 11 Uhr im Großen Festspielhaus Salzburg.