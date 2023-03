50 Tickets für Film-Preview "Dungeons & Dragons" gewinnen!

Elfen, Zwerge, Menschen und Orks aufgepasst: Wir verlosen exklusiv 25 x 2 Tickets für die Preview von "Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben" am Samstag, dem 25. März, um 20 Uhr im Cineplexx Salzburg Airport. Erleben Sie Kino, Spiel und Spaß für Fantasyfans!

Gemeinsam mit Wizards of the Coast, Constantin Film und Paramount laden wir Sie am Samstag, dem 18. März, ein, Dungeons & Dragons, das größte Rollenspiel der Welt, im Cineplexx Salzburg Airport kennenzulernen. Sie können an Demospielen teilnehmen und tolle Preise gewinnen.

Filminhalt: Gibt es Ehre unter Dieben? Die Frage stellt sich unser ungewöhnlicher Held sicher nicht. In DUNGEONS & DRAGONS: EHRE UNTER DIEBEN bricht der musikalische Langfinger Edgin (Chris Pine) in ein beispielloses Abenteuer auf. Unterstützt wird er dabei von einem bunten Team aus Außenseitern mit ungewöhnlichen Talenten: Barbarin Holga (Michelle Rodríguez), Zauberer Simon (Justice Smith), Druidin Doric (Sophia Lillis) und Paladin Xenk (Regé-Jean Page) könnten unterschiedlicher nicht sein. Als Gegenspieler hat sich der gerissene Forge (Hugh Grant) in Position gebracht. Das gemeinsame Ziel aller Parteien: eine verlorene Reliquie wiederzubeschaffen. Doch die Dinge gehen natürlich gewaltig schief, als sich die Grenzgänger mit den falschen Leuten anlegen. Aber wo keine Ehre, da auch keine Regeln. Und was auch immer sie erwartet, sie werden bereit sein. Vielleicht.

Offizieller Filmstart des Action-Abenteuer-Films ist am 30. März 2023.

Mehr Infos finden Sie hier

SN-Card-Gewinnspiel:

Wir verlosen exklusiv 25 x 2 Tickets für die Preview von "Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben" am Samstag, dem 25. März, um 20 Uhr im Cineplexx Salzburg Airport.