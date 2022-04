Earth Day mit SodaStream

Am 22. April ist Earth Day und zusammen mit Baywatch-Star David Hasselhoff macht SodaStream darauf aufmerksam, wie man sich für den Schutz von Meeresschildkröten einsetzen kann.

SodaStream macht den Earth Day zum "Earth Month" und spendet für jeden im April verkauften Wassersprudler an die NGO "See Turtles". Mit SodaStream gehen Verbraucher den nachhaltigen Weg zur Herstellung umweltfreundlicher kohlensäurehaltiger Getränke zu Hause - und das ohne jeglichen Verzicht. Mit einer SodaStream DUO lassen sich bis zu tausende Einwegplastikflaschen vermeiden, bevor sie überhaupt erst entstehen. Es können sowohl Glasflaschen als auch Kunststoffflaschen gesprudelt und Einwegplastikflaschen somit nicht nur zu Hause, sondern auch unterwegs eingespart werden. Dank der kompakten Höhe von nur 44 cm passt die DUO unter fast jeden Küchenkasten und ist das strahlende It-Piece in jeder Küche.

