Erleben Sie feinsten Austropop vom Sänger-Duo Edmund am Samstag, 8. Oktober live als VIP-Gast in der Loge der "Salzburger Nachrichten" in der Salzburgarena. Jetzt mitspeilen und mit etwas Glück gewinnen!

SN/edmund Edmund – Feinste Leiwand Tour 2022.

Endlich wieder richtiger Austropop - das hört man oft, wenn über das Duo Edmund aus dem Wienerwald gesprochen wird. Aber was macht den Erfolg von Edmund eigentlich genau aus? Roman Messner und Markus Kadensky schreiben wunderschöne zweistimmige Mundartsongs aus dem Bauch heraus, vereinen darin das Beste des alten Austropops mit aktuellem Songwriting und treffen damit voll ins Schwarze. Sie singen in "Freindschoft" über die wichtigste Konstante in ihrem Leben. Der Song "Zam oid wern" ist eine Hymne darauf, sein Leben mit einem einzigartigen Partner zu verbringen. Die Songs von Edmund drehen sich ums Scheitern, ums Wiederaufstehen, und von Beziehungen, die nicht immer so einfach sind, wie man es sich wünschen würde. Edmund nehmen sich kein Blatt vor den Mund und drücken Dinge oft sehr direkt und mit einer präzisen Sprache aus. Das dürfte auch genau das sein, was ihre Fans so an ihnen lieben, sie sprechen ihnen aus der Seele. Und mal ganz ehrlich, wer den Namen von Edmund "Mundl" Sackbauer als Bandname wählt, den kann man eigentlich nur mögen. Mehr Infos & Tickets SN-Card-Gewinnspiel:

Wir verlosen 4 x 2 VIP-Tickets für "Edmund - feinste Leiwand-Tour" am Samstag, dem 8. Oktober 2022, um 20 Uhr in der SN-Loge der Salzburgarena (inklusive Catering). Sie können am Gewinnspiel nicht teilnehmen?

1. Möglicherweise verwenden Sie einen veralteten Browser. Aus Sicherheitsgründen bitten wir Sie, eine aktuelle Browserversion zu nutzen.

Google Chrome

Firefox

2. Sie können mit Ihrer Mailadresse nur ein Mal teilnehmen. Teilnahmeschluss ist Dienstag, der 27. September 2022. Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht. Über die SN-Card SN Card Exklusive Vorteile für Abonnenten Jede Menge persönliche Vorteile - in Form von Rabatten und exklusiven Zugängen. Hier geht's zur SN-Card... SN Card Wie kann ich SN-Card-Partner werden? Wir freuen uns, wenn auch Sie Partner der SN-Card werden möchten.