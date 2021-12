Eishockey-Tickets gewinnen!

Am Donnerstag, dem 30. Dezember, trifft der EC Red Bull Salzburg in der Eisarena Salzburg um 19.15 Uhr auf die Dornbirn Bulldogs. Wir verlosen 10 x 2 Tickets!

Die favorisierten Salzburger wollen ihren Fans ein Spektakel mit zahlreichen Toren und packenden Zweikämpfen bieten - und einen Heimsieg einfahren, um in der Tabelle der bet-at-home ICE Hockey League weiterhin ganz vorne mitzumischen.

SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden 10 x 2 Tickets für das Eishockey-Spiel zwischen dem EC Red Bull Salzburg und den Dornbirn Bulldogs am Sonntag, dem 30. Dezember um 19.15 Uhr in der Eisarena Salzburg.



Teilnahmeschluss ist Mittwoch, 22. Dezember 2021.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht. Die Gewinner erhalten ihre personalisierten Eintrittskarten elektronisch per Mail übermittelt. Pro Name werden 2 Tickets erstellt.

Über die SN-Card