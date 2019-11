Eishockey-Tickets gewinnen!

Jetzt mitspielen und 19 x 2 Tickets für das Heimspiel des EC Red Bull Salzburg gegen den KAC am 29. November gewinnen! Erleben Sie die Partie live in der Eisarena!

Am Freitag, 29. November, trifft der EC Red Bull Salzburg in der Erste Bank Eishockey Liga in der Eisarena Salzburg um 19.15 Uhr auf den KAC.

Infos: https://ecrbs.redbulls.com/

SN-Card-Gewinnspiel:

Die SN verlosen unter allen Abonnenten, Newsletter-Empfängern und Gewinnspiel-Teilnehmern 19 x 2 Tickets für das Eishockey-Spiel am 29. November gegen den KAC.

Teilnahmeschluss ist der Sonntag, 17. November 2019.

Quelle: SN