Eishockey-Tickets gewinnen

Wenn der EC Red Bull Salzburg in der Erste Bank Eishockey Liga auf die Vienna Capitals trifft, dann ist Hochspannung garantiert - denn beide Teams zählen zu den Aushängeschildern des österreichischen Eishockeys. Jetzt mitspielen und gewinnen!

Am Freitag, 10. Jänner, um 19.15 Uhr dürfen sich die Fans in der Eisarena Salzburg auf eine interessante Begegnung freuen. Vor allem der EC Red Bull Salzburg ist vor eigenem Publikum hochmotiviert, will die gute Form der letzten Wochen bestätigen und gegen die Wiener einen Heimsieg einfahren.

SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden 10 x 2 Karten für das Spiel zwischen dem EC Red Bull Salzburg und den Vienna Capitals am 10. Jänner in der Eisarena Salzburg.

Teilnahmeschluss ist der Mittwoch, 1. Jänner 2020.

Quelle: SN