Seien Sie beim Champions-Hockey-League-Spiel des EC Red Bull Salzburg gegen Fribourg am Mittwoch, 5. Oktober 2022 um 20.20 Uhr in der Eisarena live dabei! Wir verlosen exklusiv 30 x 2 Tickets!

Der EC Red Bull Salzburg will in der Champions Hockey League den nächsten Sieg einfahren. Dabei bauen Thomas Raffl und Co. vor allem auf die Unterstützung der eigenen Fans: Daheim bekommt es der Zweitplatzierte der Gruppe E mit Tabellenführer Fribourg zu tun. Die Zuschauer dürfen sich auf ein packendes Eishockeyspiel freuen.

SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden 30 x 2 Tickets für das Champions-Hockey-League-Spiel des EC Red Bull Salzburg am Mittwoch, 5. Oktober 2022, um 20.20 Uhr in der Eisarena Salzburg gegen Fribourg (Schweiz).

Sie können am Gewinnspiel nicht teilnehmen?

1. Möglicherweise verwenden Sie einen veralteten Browser. Aus Sicherheitsgründen bitten wir Sie, eine aktuelle Browserversion zu nutzen.

Google Chrome

Firefox

2. Sie können mit Ihrer Mailadresse nur ein Mal teilnehmen.

Teilnahmeschluss ist Mittwoch, der 28. September 2022.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

Über die SN-Card