Mit "Elvis" erscheint am 22. Juni das neueste Filmdrama des visionären Filmemachers und Oscar®-Kandidaten Baz Luhrmann. In den Hauptrollen sind Austin Butler und Oscar-Preisträger Tom Hanks zu sehen. Die SN verlosen exklusiv 120 Kinotickets für die Premiere am 23. Juni im Cineplexx Salzburg Airport - in Anwesenheit von Elvis-Tribute-Star Rusty.

Der Film beleuchtet das Leben und die Musik von Elvis Presley (Butler) im Kontext seiner komplizierten Beziehung zu seinem rätselhaften Manager, Colonel Tom Parker (Hanks). Die Geschichte befasst sich mit der über 20 Jahre andauernden komplexen Dynamik zwischen den beiden Männern - von Presleys Aufstieg bis hin zum beispiellosen Starkult um seine Person. Besonderer Fokus liegt dabei auf der sich entwickelnden kulturellen Landschaft und dem Verlust der Unschuld in Amerika. Im Mittelpunkt dieser filmischen Reise steht eine der wichtigsten und einflussreichsten Personen in Elvis' Leben, Priscilla Presley (Olivia DeJonge). Als besonderes Highlight hat Cineplexx Rusty für eine Show ins Kino eingeladen. Er ist einer der bekanntesten Elvis Tribute Artists, der mit seinen Shows weltweit die Fans begeistert. Seine Philosophie ist es, die Musik von Elvis Presley weiterleben zu lassen, nicht Elvis zu sein! DAS macht ihn zu einem einzigartigen Künstler! Mit seiner Stimme, Musik und seinem unglaublichen Charisma fasziniert er bei jeder Show sein Publikum und erhält dafür zahlreiche Standing Ovations. Mehr Infos & Trailer Premiere: ELVIS

Datum: Donnerstag, 23. Juni 2022

Ort: Cineplexx Salzburg Airport

Special: Live Performance von Elvis Tribute Star Rusty

Live Performance Rusty: 19.30 Uhr

Filmstart: 20 Uhr SN-Card-Gewinnspiel:

Wir verlosen exklusiv 60 x 2 Kinotickets für die Salzburg-Premiere von "Elvis" am Donnerstag, dem 23. Juni, ab 19 Uhr im Cineplexx Salzburg Airport. Sie können am Gewinnspiel nicht teilnehmen?

Teilnahmeschluss ist Sonntag, 19. Juni 2022. Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.