Sind Sie bereit für das Abenteuer auf der großen Leinwand? Die Zuseher:innen erwarten bei der diesjährigen Ausgabe der EOFT die besten Outdoor- und Abenteuerfilme des Jahres - live zu sehen vom 3. bis 5. November 2022 im Mozartkino Salzburg!

Bei der diesjährigen Ausgabe der EOFT erwartet die Zuschauer:innen eine sorgfältig kuratierte Auswahl von acht Filmen mit einer Gesamtlaufzeit von 120 Minuten: Ihr könnt u. a. Ultrarunner Timothy "The Mirage" Olson bei seinem Rekordlauf auf dem Pacific Crest Trail begleiten, euch in "Helix" von Speedflyer Carl Weiseth gründlich den Kopf verdrehen lassen und in "Elevated" von Kletterin Sonya Wilson erfahren, dass der Klettersport barrierefreier ist als gedacht.

Infos & Tickets: www.eoft.eu/tickets

SN-Card-Gewinnspiel:

Wir verlosen je 2 x 2 Tickets für die EOFT-Tour am 3., 4. & 5. November 2022 im Mozartkino (Beginn ist um jeweils 20.15 Uhr).

Sie können am Gewinnspiel nicht teilnehmen?

1. Möglicherweise verwenden Sie einen veralteten Browser. Aus Sicherheitsgründen bitten wir Sie, eine aktuelle Browserversion zu nutzen.

Google Chrome

Firefox

2. Sie können mit Ihrer Mailadresse nur ein Mal teilnehmen.

Teilnahmeschluss ist Donnerstag, der 27. Oktober 2022.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

