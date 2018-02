Exklusives "Meet & Greet" gewinnen

Am Donnerstag, 1. März 2018, geht in der Salzburgarena die große Gala zu Ehren von Sir Andrew Lloyd Webber über die Bühne (20 Uhr).

Auf dem Programm steht eine zweieinhalbstündige Show zu Ehren eines der größten Musicalkomponisten aller Zeiten. Geboten werden Auszüge aus Webbers Meisterwerken - vom "Phantom der Oper" über "Cats" und "Jesus Christ Superstar" bis hin zu "Evita", "Sunset Boulevard" oder "Starlight Express". Die Besetzung des Abends ist hochkarätig: Vier Gesangssolisten und acht tanzende Musicaldarsteller vom Londoner West End entführen die Zuschauer auf eine emotionale Berg-und-Tal-Fahrt der großen Gefühle.

SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden 3 x 2 Tickets für "Die große Andrew Lloyd Webber Gala 2018" am 1. März in der Salzburgarena inklusive einem Meet & Greet mit den beiden Hauptdarstellern (in der Pause).

Teilnahmeschluss ist am Dienstag, dem 20. Februar 2018.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

(SN)