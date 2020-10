Familienkonzerte · Romeo und Julia mit Happy End!

Die berühmteste Liebesgeschichte der Welt · Europasaal im Salzburger Kongresshaus. Es spielt die Philharmonie Salzburg unter der Leitung von Elisabeth Fuchs.

In "Romeo und Julia" erzählt William Shakespeare von der leidenschaftlichen Liebe zwischen Julia Capulet und Romeo Montague. Die beiden Familien sind bitter verfeindet und liefern sich ständig heftige Auseinandersetzungen. Julia, verliebt in den feschen Romeo, findet es einfach nur blöd, dass sie auf einem Ball den Grafen Paris treffen soll. Ihn mag sie gar nicht, ihre Mutter hält ihn aber für eine gute Partie und möchte ihre Tochter mit Paris verheiraten. Hat die Liebe zwischen Julia und Romeo eine Chance?

Die Kinderfestspiele erzählen Sergei Prokofjews weltbekanntes Ballett in einer kinderfreundlichen Fassung mit Happy End. Dauer ca. 60 min., geeignet für Kinder ab 3 Jahren.

SA · 17. Oktober 2020 · 14:00 · 17:00

SO · 18. Oktober 2020 · 11:00 · 15:00

Europasaal Kongresshaus, Salzburg

SN-Card-Gewinnspiel:

Wir verlosen 5x2 Karten (für 1 Erwachsenen und 1 Kind) für das Familienkonzert am Samstag, 17. Oktober 2020, 17:00 Uhr.

Bitte senden Sie ein E-Mail mit Namen, Anschrift und Telefonnummer an: gewinnspiel@kinderfestspiele.com

Teilnahmeschluss ist der 13. 10. 2020.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail bzw. Telefon verständigt.

Quelle: SN