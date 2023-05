Familienurlaub im Alphotel Tyrol gewinnen!

Eintreten und wohlfühlen. Im 4-Sterne Superior Hotel in Ratschings haben Sie einen Ort gefunden, an dem all Ihre Urlaubswünsche erfüllt werden. Die Gastgeberfamilie freut sich, Sie im wunderschönen Alpental Ratschings in Südtirol, am wohl sonnigsten Plätzchen des Tales mitten in der Natur, verwöhnen zu dürfen.

Das Wellness-, Chalets- und Family-Resort Alphotel Tyrol in Südtirol ist mit seiner bezaubernden Lage im naturbelassenen Ratschingstal der ideale Ausgangspunkt für Wander- und Pistengaudi und bietet für erwachsene Wellnessgenießer und kleine Fun- und Actionfreunde ein besonderes Urlaubsparadies. Mit viel Herz führt die Gastgeberfamilie ihr Haus - eine Oase der Ruhe für Wellnessliebhaber:innen, ein Familienhotel mit täglicher Kinderbetreuung und eine Erlebniswelt für alle, die sich einfach verwöhnen lassen wollen und um die Natur zu entdecken. Mehr Infos: www.alphotel-tyrol.com

Das Alphotel Tyrol ist Mitglied bei den Familienhotels Südtirol: www.familienhotels.com

Wir verlosen zwei Nächte für zwei Erwachsene und zwei Kinder inklusive Verwöhnpension im Alphotel Tyrol. SN-Card-Vorteil:

Profitieren Sie außerdem bei Ihrer Buchung mit dem Code "Eröffnungsangebot" zwischen dem 13. Mai und 24. Juni 2023 ab 3 Übernachtungen von einem Wellnessgutschein im Wert von 50 Euro pro Zimmer - einlösbar bei einer wohltuenden Anwendung im Bellavita-Spa des Alphotel Tyrol. Profitieren Sie doppelt mit dem Wochenangebot (Berggenuss und Wellnesslust 7=6) und erhalten Sie zusätzlich noch eine Übernachtung geschenkt! Berggenuss und Wellnesslust 7=6

13.05.2023 - 24.06.2023

7 Nächte buchen - 6 Nächte bezahlen Wochenhighlights Geführte Gipfel - und Erlebniswanderungen

Vielseitiges Sauna Aufgussprogramm

Sommer ActiveCard Premium inklusive

Hits for Kids Baby & Kleinkinderprogramm von 0 - 3 Jahren - 45h pro Woche

Alpiclub Kids von 3 - 12 Jahren - 76h pro Woche

3 x wöchentlich Ponyreiten und Traktorfahren

ab 1.014 Euro

