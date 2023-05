Erleben Sie das neue Programm "All you can eat" des deutschen Stand-up-Comedian, Podcast-Moderator und Autor live als VIP-Gast am Samstag, 20. Mai in der VIP-Loge der "Salzburger Nachrichten" in der Salzburgarena! Und es ist sehr gut!

BILD: SN/HOANZL AGENTUR GMBH Felix Lobrecht - ALL YOU CAN EAT

Felix Lobrecht ist deutscher Stand-up-Comedian, Podcast-Moderator und Autor. Mit seinen absurden und oft selbstironischen Alltagsgeschichten aus dem Berliner Kiez bringt er das Publikum zum Lachen, mit seinem teils rauen Humor, mit dem er politische Korrektheit auf durchdachte Art und Weise aufs Korn nimmt, fordert er es gleichzeitig heraus. Heute zählt er zu den beliebtesten Comedians Deutschlands. Sein Podcast "Gemischtes Hack" mit Tommi Schmitt ist der einzige nicht-englischsprachige Podcast, der es in die weltweiten Top 10 von Spotify geschafft hat. Mehr Infos SN-Card-Gewinnspiel:

Wir verlosen 4 x 2 VIP-Tickets für "Felix Lobrecht - All you can eat" am Samstag, 20. Mai 2023, um 20 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) in der SN-Loge der Salzburgarena (inklusive Catering).

