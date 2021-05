Das neue Festival BrixenClassics vom 13. bis zum 20. Juni im Südtiroler Brixen setzt unter dem Motto "Musica e Vino" aufs Zusammenspiel von Musik, Wein und Kulinarik. Jetzt mitspielen und unvergesslichen Aufenthalt im Baumhotel "My Arbor" gewinnen!

Brixen lädt Sie ein zu einem außergewöhnlichen Festival - einem Zusammenspiel von klassischer Musik, Eisacktaler Weinen und den feinsten kulinarischen Spezialitäten Südtirols.Ohren-, Augen- und Gaumenschmauss der besonderen Art vor mal atemberaubender, mal romantisch intimer Kulisse der historischen Stätten einer der ältesten und reichsten Kulturlandschaften Europas.

Ein Team von Weltklasse konnte Veranstalter BrixenCultur gewinnen: Camilla Nylund, Juan Diego Flórez und Albrecht Mayer sind live zu erleben.

Dazu feinste Eisacktaler Weine und Südtiroler Spezialitäten. Das Programm reicht von der großen Oper bis hin zur musikalischen Käsedegustation und Weinwanderung. Alle Konzerte finden in Covid-19-Safe-Areas statt - die meisten im Freien.

Infos & Tickets: www.brixenclassics.com

Dazu wohnen mitten in den Baumwipfeln mit Blick auf die Dolomiten? Im ebenso stylischen wie naturverbundenen Vier-Sterne-Superior-Hotel My Arbor, auf Stelzen erbaut, wird dieser Traum wahr. Ein Ort der Erholung und Freiheit, der den "My"-Gedanken in den Vordergrund stellt: Zeit für sich selbst, jenseits von Hektik und Alltag. Das Spa Arboris unterstützt dabei mit Infinity-Pool, Saunawelt und Beauty- wie Körperritualen. Hotelinfos: www.my-arbor.com

SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden 2 Übernachtungen mit Frühstück im 4*S-Baumhotel My Arbor bei Brixen (vom 15. bis 17. Juni 2021) und 2 Eintrittskarten für "A Midsummer Night's Dream" (16. Juni, 20 Uhr).

Teilnahmeschluss ist Sonntag, 6. Juni 2021.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.



