Erleben Sie als SN-Abonnent:in das Theaterstück "Die Präsidentinnen" - eine bitterböse und zugleich komödiantische Sprachattacke - am 9. Juli im idyllischen Theater Reichenau an der Rax (Niederösterreich) inklusive Einführungsgespräch in die Dramaturgie.

BILD: SN/THEATER REICHENAU Festspiele Reichenau 2023 BILD: SN/KLEMENS HORVATH/CHRISTOPH LIEBENTRITT/MORITZ SCHELL/ Von links: Cornelia Maria Rainer, Johanna Arrouas, Marcello De Nardo, Petra Morze.

Die Festspiele Reichenau bieten jeden Sommer Theatererlebnisse von außergewöhnlicher Qualität im idyllischen Reichenau an der Rax. Die künstlerische Leitung des traditionsreichen Festival hat Burgschauspielerin Maria Happel inne. Die Festspiele Reichenau gelten als eines der der renommiertesten Theaterfestivals des Landes. Sein erstes Theaterstück "Die Präsidentinnen" machte Werner Schwab mit einem Schlag berühmt und löste einen Skandal aus. Knapp 30 Jahre nach dem Tod des Autors ist aus dem Volksstück ein moderner Klassiker geworden, der zum festen Bestandteil des gängigen Theaterrepertoires gehört. Die als "Schwabisch" bekannt gewordene, typische Kunstsprache erinnert vor allem in ihren "Bandwurmwörtern" an Schwabs satirischen Urvater Johann Nestroy. Bei den Festspielen Reichenau inszeniert Cornelia Maria Rainer, die Hauptrollen spielen Petra Morzé als Mariedl, Johanna Arrouas als Grete und Marcello De Nardo als Erna. Tickets und weitere Infos: www.festspiele-reichenau.at SN-Card-Gewinnspiel:

Wir verlosen exklusiv 5 x 2 Tickets für die Vorstellung von "Die Präsidentinnen" am Sonntag, dem 9. Juli 2023, um 19.30 Uhr im Theater Reichenau an der Rax (NÖ) inklusive Einführungsgespräch in die Dramaturgie Übernachtungstipp: Falls Sie eine Unterkunft benötigen, gibt es Sonderkonditionen im Parkhotel Hirschwang (2651 Reichenau an der Rax).

Hotelinfos: www.parkhotelhirschwang.at bzw. Tel.: +43 2666 / 58 110

Teilnahmeschluss ist Sonntag, der 23. April 2023. Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

