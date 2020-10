Filharmonie Brno mit Aaron Pilsan am 15. Oktober 2020 zu Gast in Salzburg.

Die Salzburger Kulturvereinigung verlost 50x2 Karten für das Konzert im Großen Festspielhaus.

Aaron Pilsan spielt Chopins 2. Klavierkonzert

Die traditionsreiche Filharmonie Brno und ihr in Salzburg bestens bekannter Maestro Dennis Russell Davies verschreiben sich bei ihrem Gastspiel der slawischen Seele. Dabei sind die mitreißende Tanzlust und Lebensfreude der Musik des Ostens, die schöne Schwermut und die ergreifende Melodik der Weisen Böhmens und Polens erlebbar. Nach den 5 Bagatellen Dvořáks, tauchen wir in die sensibel versponnene Tonwelt Chopins ein, bei dessen 2. Klavierkonzert der junge Starpianist Aaron Pilsan in Salzburg debütieren wird. Martinů entführt uns anschließend nach Italien und Janáček, dem die Brünner sehr verbunden sind und viele seiner Werke uraufgeführt haben, erzählt abschließend die Geschichte des Kosakenhelden "Taras Bulba".

SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden 50x2 Karten für das Konzert am 15. Oktober 2020 um 19.30 Uhr.

Kontakt und weitere Informationen:

Salzburger Kulturvereinigung

Waagplatz 1a

5020 Salzburg

Tel.: +43 662 / 84 53 46

www.kulturvereinigung.com

Teilnahmeschluss ist Mittwoch, der 7. Oktober 2020.

Die Gewinner erhalten ihre personalisierten Eintrittskarten elektronisch per Mail übermittelt. Pro Name werden 2 Tickets erstellt.

