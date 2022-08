In Doris Dörries neuer Filmkomödie "Freibad" soll Deutschlands einziges Frauen-Bad unter freiem Himmel plötzlich von einem männlichen Bademeister beaufsichtigt werden, was unter den weiblichen Gästen für Empörung sorgt. Wir verlosen exklusiv 85 x 2 Tickets für die SN-Kinopremiere am 31. August im Cineplexx Salzburg Airport!

Kurzinhalt: Es ist Sommer und sehr heiß im einzigen Frauenfreibad Deutschlands. Dort badet Frau oben ohne, im Bikini, Badeanzug oder Burkini. Jede folgt dabei anderen Regeln. Das führt immer wieder zu Reibereien, die die überforderte Bademeisterin nicht so ganz im Griff hat. Als dann auch noch eine Gruppe komplett verhüllter Frauen das Frauenbad begeistert für sich entdeckt, fliegen buchstäblich die Fetzen: Wem gehört das Bad und wer bestimmt die Regeln? Wem gehört der weibliche Körper? Und wann ist denn überhaupt eine Frau eine Frau? Die Bademeisterin kündigt entnervt. Als dann aber als Nachfolge ausgerechnet ein Mann als Bademeister angestellt wird, eskaliert die Situation in unvorhersehbare Richtungen. Ab 2. September 2022 heißt es ab ins Freibad. Nur im Kino! Kinopremiere "Freibad"

Mittwoch, 31. August 2022

Cineplexx Salzburg Airport

Ticketausgabe: ab 19 Uhr

Filmbeginn: 20 Uhr Mehr Infos & Trailer

SN-Card-Gewinnspiel:

Wir verlosen exklusiv 85 x 2 Kinotickets für die SN-Kinopremiere von "Freibad" am Mittwoch, 31. August, um 20 Uhr im Cineplexx Salzburg Airport.

