Filmpremiere: "Das dunkle Paradies"

Zell am See wird zum Schauplatz eines brutalen Mordes.

Im neuen ORF-Landkrimi wird das bilderbuchartige Alpenidyll Zell am See Zum Schauplatz eines brutalen Mordes. Die Schauspieler Stefanie Reinsperger und Manuel Rubey sowie die Regisseurin Catalina Molina werden bei der Salzburg Premiere des Films am 5. Juli um 20 Uhr im Salzburger Filmkulturzentrum DAS KINO zu Gast sein.

SN-Card-Gewinnspiel:

SN-Card-Inhaber erhalten einen 1+1-gratis-Vorteil auf die ersten 20 Tickets (solange der Vorrat reicht).





Einsendeschluss: 3. Juli 2019.

Mehr Infos:

Tel.: +43 662 / 87 31 00-15 bzw. www.daskino.at

Quelle: SN