Kinotickets zum Filmstart gewinnen

Basierend auf der internationalen Anime-Sensation kommt die Saint-Seiya-Saga "Die Krieger des Zodiac" ab 16. Mai erstmals als Live-Action auf die große Leinwand. Wir verlosen zum Filmstart 10 x 2 Kinogutscheine!

Seiya, ein eigenwilliger Teenager von der Straße, verbringt seine Zeit damit, für Geld zu kämpfen, während er auf der Suche nach seiner entführten Schwester ist. Als bei einem seiner Kämpfe unwissentlich mystische Kräfte freigesetzt werden, von denen er nicht wusste, dass er sie besitzt, findet sich Seiya in einer Welt wieder, in der Heilige sich bekriegen, uralte Magie trainiert wird und eine wiedergeborene Göttin seinen Schutz braucht. Wenn er überleben will, muss er sein Schicksal annehmen und alles opfern, um seinen rechtmäßigen Platz unter den Kriegern des Zodiac einzunehmen.

Kinostart ist am Dienstag, dem 16. Mai 2023.

SN-Card-Gewinnspiel:

Wir verlosen 10 x 2 Kinogutscheine für das Action-Abenteuer "Saint Seiya: Die Krieger des Zodiac - der Film" (Vorstellungstermin und Kino nach Wahl).