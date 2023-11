Gratis zur Weihnachtskomödie ins Mozartkino

SN-Card-Vorteil:

Sie erhalten die Karten für die Kinopremiere von "Wie kommen wir da wieder raus?" am Donnerstag, 23. November 2023 um 20 Uhr im Mozartkino Salzburg um nur 7,90 Euro statt 9,90 Euro - bei Vorlage der SN-Card an der Kinokassa.

Kartenreservierung telefonisch unter: +43 662 / 84 22 22

Mehr Infos zur Kinopremiere

SN-Card-Gewinnspiel:

Wir verlosen exklusiv 50 x 2 Karten für die Kinopremiere von "Wie kommen wir da wieder raus?" am Donnerstag, 23. November 2023, um 20 Uhr im Mozartkino Salzburg - in Anwesenheit von Caroline Peters und Eva Spreitzhofer.

Im Anschluss Meet & Greet in der Lobby.