Filmtipp: "Hunter Killer"

Im Hochspannungs-Thriller mit Gerard Butler und Gary Oldman muss ein amerikanischer U-Boot-Kapitän ein Mordkomplott gegen den russischen Präsidenten verhindern - ab 25. Oktober nur im Kino!

Kurzinhalt:

Captain Joe Glass (Gerard Butler) wird auf Rettungsmission für ein in Not geratenes amerikanisches U-Boot in den Arktischen Ozean entsandt. Dabei findet er heraus, dass ein russischer General einen Putsch weltweiten Ausmaßes plant und den russischen Präsidenten in seiner Gewalt hat. Mit einer Elite-Einheit von Navy SEALs macht sich Glass auf, den Präsidenten zu retten und auf der Fahrt durch feindliche Gewässer zu verhindern, dass ein neuer Weltkrieg ausbricht.

Filmstart ist am Donnerstag, 25. Oktober 2018.

SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden 10 x 2 Tickets für "Hunter Killer" (Kino & Termin nach Wahl).

Teilnahmeschluss ist der Dienstag, 30. Oktober 2018.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

Quelle: SN