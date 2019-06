Filmtipp: "Kaviar"

Die österreichische Culture-Clash Komödie über taffe Frauen, geldgeile Männer und russische Oligarchen startet am 13. Juni im Kino.

Nadja kennt den Oligarchen Igor in- und auswendig. Als seine Dolmetscherin weiß sie mehr von seinem Privatleben und seinen illegalen Geschäftsgebarungen, als ihr lieb ist. Sein jüngstes Projekt ist purer Aberwitz: Er will sich eine luxuriöse Villa auf der Schwedenbrücke in Wiens schickem ersten Bezirk bauen lassen. Doch Nadja, ihre beste Freundin Vera und Teresa, die Babysitterin ihrer Kinder, haben mit Igors Geld andere Pläne.

Filmstart ist am 13. Juni 2019.

Trailer & Filminfos: https://thimfilm.at/filmdetail/kaviar

SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden 4 x 2 Kinotickets für "Kaviar".

Teilnahmeschluss ist der Mittwoch, 19. Juni 2019.

Über die SN-Card

SN Card Exklusive Vorteile für Abonnenten Jede Menge persönliche Vorteile - in Form von Rabatten und exklusiven Zugängen. Hier geht's zur SN-Card... SN Card Wie kann ich SN-Card-Partner werden? Wir freuen uns, wenn auch Sie Partner der SN-Card werden möchten.

Quelle: SN