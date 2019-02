Filmtipp: "Mein Bester & Ich"

Erleben Sie das hochkarätig besetzte US-Remake der französischen Erfolgskomödie "Ziemlich beste Freunde" aus dem Jahr 2011 - ab 21. Februar ist "Mein Bester und ich" im Kino zu sehen.

Kurzinhalt:

Der kunstsinnige, querschnittsgelähmte Milliardär Philip (Bryan Cranston) ist auf der Suche nach einem neuen Pfleger. Seine Hausdame Yvonne (Nicole Kidman) ist mehr als irritiert, als in der Bewerberriege plötzlich ein sehr unkonventioneller Kandidat auftaucht. Dell (Kevin Hart) ist vorbestraft und will sich nur eine Bescheinigung abholen, dass er auf Jobsuche ist. Aber Philip entscheidet spontan, dass Dell trotzdem eine Chance bekommt: Weil er einen ungewöhnlichen Blick auf die Welt hat und seinen potenziellen Boss - im Gegensatz zu Yvonne - nicht wie einen hochsensiblen

Pflegefall behandelt.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten nähern sich die beiden grundverschiedenen Männer an. Philip blüht sichtlich auf, als Dell ihn auf abenteuerliche Trips mitnimmt. Und auch Dell lässt sich auf Philips Welt ein. Beide werden ziemlich beste Freunde.

Filminfos & Trailer

Kinostart ist am 21. Februar 2019.

SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden 10 x 2 Tickets für den Film "Mein Bester & Ich".

Teilnahmeschluss ist der Montag, 25. Februar 2019.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.



